Карточки товаров

Всем привет!

Меня зовут Наргиза, я дизайнер инфографики для маркетплейсов😊❤

Положительные качества работы со мной:

✅Качественное и оригинальное оформление карточек

✅Индивидуальный подход к каждому клиенту

✅Доступные цены

✅Удобные сроки выполнения (до 3 дней)

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В случае если Вас что-то не устроило в оформлении карточки, у Вас есть возможность сообщить мне и я исправлю по вашему пожеланию.

(Первый раз бесплатно, далее за определенную плату)

✨От Вас нужно✨

1. Фотография товара (хорошего качества)

2. ТЗ товара, его главные признаки

3. Характеристика товара

4. Ваши пожелания и предпочтения касающиеся оформления

🖇Стоимость🖇

▫️Одна карточка 250р.

▫️Все последующие 200р.

▫️Работаю по предоплате-50%

‼️‼️‼️Срок выполнения: 1-2 дня, в зависимости от объема и сложности работы

Моя главная цель - создать оригинальный, стильный дизайн и оставить клиента довольным.

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⚫За заказом обращайтесь в ТГ:

@NadezhdaBLK

⚫Моë портфолио: https://t.me/+OF89J4C-zkUxOWM6