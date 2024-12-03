Карточки товаров

Всем привет!
Меня зовут Наргиза, я дизайнер инфографики для маркетплейсов😊❤
Положительные качества работы со мной:
✅Качественное и оригинальное оформление карточек
✅Индивидуальный подход к каждому клиенту
✅Доступные цены
✅Удобные сроки выполнения (до 3 дней)
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В случае если Вас что-то не устроило в оформлении карточки, у Вас есть возможность сообщить мне и я исправлю по вашему пожеланию.
(Первый раз бесплатно, далее за определенную плату)
✨От Вас нужно✨
1. Фотография товара (хорошего качества)
2. ТЗ товара, его главные признаки
3. Характеристика товара
4. Ваши пожелания и предпочтения касающиеся оформления
🖇Стоимость🖇
▫️Одна карточка 250р.
▫️Все последующие 200р.
▫️Работаю по предоплате-50%
‼️‼️‼️Срок выполнения: 1-2 дня, в зависимости от объема и сложности работы
Моя главная цель - создать оригинальный, стильный дизайн и оставить клиента довольным.
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⚫За заказом обращайтесь в ТГ:
@NadezhdaBLK
⚫Моë портфолио: https://t.me/+OF89J4C-zkUxOWM6