Создание карточек (инфографики) для маркетплейсов wb/ozon
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2 месяца назад
🚀 Неотъемлемая часть высоких продаж - правильный выбор ниши и оформление карточки товара 🚀
🌷Меня зовут Елена, я сертифицированный дизайнер инфографики для маркетплейсов. Смотри портфолио в карусели 📸
✅Создаю продающиеся карточки товаров для WB/OZON
✅Владею навыками работы с нейросетью
✅Также разрабатываю логотипы, баннеры и рич-контент
✅Работаю на результат, быстро и качественно
✅Проявляю ответственность, грамотность и трудолюбие
✅Предоставляю возможность вносить правки бесплатно