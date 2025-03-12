Создание карточек (инфографики) для маркетплейсов wb/ozon

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2 месяца назад
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🚀 Неотъемлемая часть высоких продаж - правильный выбор ниши и оформление карточки товара 🚀

🌷Меня зовут Елена, я сертифицированный дизайнер инфографики для маркетплейсов. Смотри портфолио в карусели 📸

✅Создаю продающиеся карточки товаров для WB/OZON

✅Владею навыками работы с нейросетью

✅Также разрабатываю логотипы, баннеры и рич-контент

✅Работаю на результат, быстро и качественно

✅Проявляю ответственность, грамотность и трудолюбие

✅Предоставляю возможность вносить правки бесплатно