110 заявок за 1,5 месяца на детскую игрушку. (РСЯ)

Сфера: интернет-магазин детских игрушек.

Было: лендинг пейдж с интерактивной игрушкой. Цена на уровне конкурентов. Пожелание заказчика настроить только РСЯ. Гео-Россия

Задача: настроить трафик на сайт при ограниченном бюджете.

Выполнение: Т.к. бюджет был сильно ограничен рекламироваться решили только по горячим и теплым ключам. Теряли в охвате, но аудитория была максимально целевая. Стоимость игрушки была 2990 руб. (~40$). Не все готовы покупать игрушки за такую цену (особенно в регионах). Указав стоимость в объявлении мы еще отсекли часть аудитории. Грамотно поработали над объявлениями, составили несколько разных объявлений и после накоплении статистики выбрали лучшее. В дальнейшем провели оптимизацию по площадкам и перешли на автоматическую стратегию. В итоге за 1,5 месяца работы рекламы получили 110 заявок!