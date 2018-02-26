Автонемец.рф

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интернет магазин запчастей для немецких авто рекламу поднимали с нуля
продажи с 30 тысяч в месяц максимум были подняты до 250 тысяч в месяц
дальше встали на нежелании владельца переработать ресурс для увеличения конверсии,
и в связи с перепрофилированием бизнеса владелец прекратил рекламу ресурса полностью
осталась только органическая выдача
очень крупная работа по семантике более 1 млн номенклатуры