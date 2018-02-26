Автонемец.рф

интернет магазин запчастей для немецких авто рекламу поднимали с нуля

продажи с 30 тысяч в месяц максимум были подняты до 250 тысяч в месяц

дальше встали на нежелании владельца переработать ресурс для увеличения конверсии,

и в связи с перепрофилированием бизнеса владелец прекратил рекламу ресурса полностью

осталась только органическая выдача

очень крупная работа по семантике более 1 млн номенклатуры