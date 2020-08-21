Бурение и сдача в аренду буровых установок ЯД и GA

Сегмент: Бурение и сдача в аренду буровых установокГЕО: Европейская часть РФ.Бюджет ЯД: 4000 руб. в неделюРежим работы Пн-ПтСрок реализации: 60 днейЗа последниймесяц работы в ЯД:Полученокликов: 1304Получено конверсий: 43Отправка формы с контактами 6 Нажатие на телефон 12Звонки с Callibri 21Остальные конверсии пришлись клики по почте. Итого 39 полноценных лидов.Стоимость клика: 9,90 Цена конверсии: 308,03Цена лида: 331,72Всего были сделаны 3 РК: 1 РСЯ, 1 Ретаргет и 1 Поиск.Кампании работают на автоматической стратегии Оптимизациякликов. Цена клика и примерное количество конверсий в месяц – неизменно. Что

говорит, о стабильной работе рекламы.Бюджет Google:900 руб. в деньРежим работы Пн-ПтСрок реализации: 30 днейЗа месяц работыв Google:Полученокликов: 1304Получено конверсий: 7Отправка формы с контактами 1 Звонки с Callibri 6Итого 7 полноценных лидов.Стоимость клика: 24,26Цена конверсии совпадает со стоимостью лида: 1851Всего были сделаны 3 РК: 1 Ремаркетинг и 2 Поиска.Кампании работают наавтоматической стратегии Оптимизация конверсий.