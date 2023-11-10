Электронная торговля
Контекстная реклама
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Задача:
Увеличение эффективности контекстной рекламы в Google - увеличение ROAS (возврат вложенных инвестиций в рекламу), снижение CPA (стоимости привлечения клиента) и увеличение количества транзакций.
Результат:
103.68% выше ROAS
26.27% снижение CPA
38.42% больше транзакций
Увеличение ROAS, что свидетельствует о значительном повышении эффективности кампании и более эффективном использовании рекламного бюджета. снижение CPA, что указывает на снижение стоимости привлечения каждого клиента. Увеличение количества транзакций, что означает, что больше клиентов совершает покупки после взаимодействия с контекстными объявлениями. Эти результаты являются положительными показателями роста бизнеса и увеличения выручки для партнера.