Электронная торговля

Задача:

Увеличение эффективности контекстной рекламы в Google - увеличение ROAS (возврат вложенных инвестиций в рекламу), снижение CPA (стоимости привлечения клиента) и увеличение количества транзакций.



Результат:

103.68% выше ROAS

26.27% снижение CPA

38.42% больше транзакций

Увеличение ROAS, что свидетельствует о значительном повышении эффективности кампании и более эффективном использовании рекламного бюджета. снижение CPA, что указывает на снижение стоимости привлечения каждого клиента. Увеличение количества транзакций, что означает, что больше клиентов совершает покупки после взаимодействия с контекстными объявлениями. Эти результаты являются положительными показателями роста бизнеса и увеличения выручки для партнера.