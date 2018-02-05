Google AdWords и Яндекс.Директ "Свадьба в Европе"

Создание рекламных кампаний в двух поисковых сетях по сайту http://www.perfectweddingsevents.cz/ (Чехия). Организация свадьбы в европейских странах, чаще всего замках Чехии.

1. Сбор семантики

2. Поисковые кампании в Google AdWords. Разделение по регионам - для украинцев, россиян, белорусов и израильтян. Достигнут СТR - 12-15%.

3. Поисковые кампании в Яндекс.Директ. Разделение по регионам - таргетинг по Украине, России, Белоруссии и Израилю. Подключение метрики.