Google AdWords - кампании по кредитной тематике

Участие в аудите предыдущих рекламных кампаний, а затем создание новых в Google AdWords по сайтам https://lkcentrs.lv/ru/ и https://nordlizings.lv/lv/ (Латвия).

1. Корректировка ключевых слов.

2. Создание контекстной и контекстной-медийной рекламы на двух языках (русский и латышский) на основании предыдущих рекламных кампаний.

3. Создание кампаний на поиске по форме "группа=ключевое=1заголовок" (в одном из объявлений, где это возможно сделать)

4. Разделение кампаний по направлениям (кредиты на бизнес, под залог недвижимости, на автомобиль и т.д.)

5. Ведение рекламных кампаний.

6. В итоге после аудита и создания новых кампаний - вырос СТR (до 22% по некоторым кампаниям), увеличен приток посетителей и соответственно увеличены конверсии.