Google adwords решение магазина бытовой техники
Добавлена191 просмотр
4 года назад
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- Сбор ключевых запросов
- Группировка их по посадочным страницам
- Создание рекламной компании в Google Adwords
- Настройка целей и отслеживание конверсий
- Запуск и сопровождение рекламной компании, корректировка ставок.
- Итог: 30% — рост охвата по модельным кампаниям 37% — снижение CPL 700000 руб. — рост продаж магазина после месяца работы