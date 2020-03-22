Google adwords решение магазина бытовой техники

Добавлена
4 года назад
191 просмотр
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  • Сбор ключевых запросов
  • Группировка их по посадочным страницам
  • Создание рекламной компании в Google Adwords
  • Настройка целей и отслеживание конверсий
  • Запуск и сопровождение рекламной компании, корректировка ставок.
  • Итог: 30% — рост охвата по модельным кампаниям 37% — снижение CPL 700000 руб. — рост продаж магазина после месяца работы