Google Shopping - Бассейны

Продвижение интернет-магазина по продаже бассейнов с помощью инструмента Google Shopping

Ссылка: https://omelyanenko.pro/img/shopping/shopping_baseyn.pdf

Более подробную информацию обо мне и моих услугах Вы можете получить, посетив мой веб-сайт:

https://omelyanenko.pro

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!)