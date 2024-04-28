Кейс Дизайн интерьеров - Яндекс

Начало: 28.04.2024

Кампании создавались с нуля. Было принято решение разработки кампаний на поиске и РСЯ. Но перед запуском РСЯ решили сначала «потрогать» мастер кампании. На тот момент с другими проектами отличную результативность показывали. Уже после запуска столкнулись с дорогущими заявками на поиске. Сайт для данной ниши был слабоват, но заказчик упорно отказывался все перерабатывать.

В итоге – первые 2 месяца работы имели вот такие результаты(см скрин)

Работа над кампаниями не прекращалась. Отказались от мастера кампании и создали на ее место РСЯ. Как итог – отличная результативность и приятный бонус в кол-ве заявок. Было сделано некоторое кол-во групп объявлений и по 2 объявления в каждой группе. В дальнейшем объявления тестируются и худшие заменяю на новые.

Проводится постоянная чистка площадок, которые портят статистику и не приносят результат.

На поиске уже можно было бы отключить рекламу – но принципиальная позиция заказчика, стоять на выдаче рядом с конкурентами.

В следующие 2 месяце имеем следующую статистику(см скрин2)

Работа над проектом ведется по сегодняшний день, цена лида продолжает снижаться.

Примеры объявлений прикладываю

С октября принято решение разработать новые рекламные кампании для масштабирования бизнеса:

- Ретаргетинг

- Показ рекламы аудитории конкурентов