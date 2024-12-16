Кейс - стоматология - яндекс

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4 месяца назад
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Кейс: Реклама услуг стоматологии — протезирование и имплантация зубов

Цель:

Привлечь потенциальных клиентов на услуги протезирования и имплантации зубов. Конверсия засчитывается по посещению страницы "Спасибо" после оформления заявки.

Кампании:

  • Тип: Мастера кампаний (РСЯ и Поиск).

  • Фокус: Протезирование и имплантация зубов.

  • Период: 16.12.2024 — 15.01.2025.

  • Общий бюджет: 15 609,93 руб.

Результаты:

  • Общие показатели:

    • Показы: 59 241.

    • Клики: 963.

    • CTR: 1,63%.

    • Средняя цена клика: 16,21 руб.

    • Конверсии: 26.

  • Цена цели: 600,38 руб.

Принятые меры:

  1. Таргетинг:

    • Кампания "Мастер-КОНКУРЕНТЫ" была нацелена на аудиторию конкурентов, показывая объявления тем, кто активно ищет стоматологические услуги.

    • Кампания "Мастер_Новый_трафик на главную" привлекала пользователей на главную страницу, расширяя охват.

  2. Контроль затрат:

    • Более высокая стоимость клика и конверсии у кампании "Мастер_Новый_трафик на главную" объясняется широкой аудиторией. Однако кампания обеспечила дополнительный поток заинтересованных пользователей.

    • Кампания "Мастер-КОНКУРЕНТЫ" оказалась более рентабельной: средняя цена заявки — 399,95 руб.


      Итоги:

      Удалось привлечь 26 заявок при среднем бюджете на конверсию 600,38 руб. При высокой стоимости услуг – результат кампании более чем удовлетворительный. Бюджет на рекламу уже увеличили, сейчас в поисках дополнительных источников заявок.