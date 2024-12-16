Кейс - стоматология - яндекс

Более высокая стоимость клика и конверсии у кампании "Мастер_Новый_трафик на главную" объясняется широкой аудиторией. Однако кампания обеспечила дополнительный поток заинтересованных пользователей.

Кампания "Мастер-КОНКУРЕНТЫ" оказалась более рентабельной: средняя цена заявки — 399,95 руб.



Итоги:

Удалось привлечь 26 заявок при среднем бюджете на конверсию 600,38 руб. При высокой стоимости услуг – результат кампании более чем удовлетворительный. Бюджет на рекламу уже увеличили, сейчас в поисках дополнительных источников заявок.