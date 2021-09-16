Контекстная реклама

Здравствуйте!

Меня зовут Александр Павленко!

Я начинающий специалист по интернет рекламе в Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов их внедрить для Вас за символические 1000руб. Т.е. я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу большей частью за отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

С огромным желанием и энергией готов реализовать свой потенциал и знания .Не подведу