Контекстная реклама: для продажи кейсов CS:GO (серый сегмент)

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Контекстная реклама для продажи кейсов CS:GO (серый сегмент)


О проекте:

Сайт для продажи и открытия кейсов со скинами для игры Counter-Strike: Global Offensive. Тематика попадает под регулирование из-за сходства с азартными играми, что значительно усложняет запуск контекстной рекламы.


Проблематика:

  1. Google Ads запрещает рекламу азартных игр без лицензий.

  2. Алгоритмы модерации легко обнаруживают ключевые слова, связанные со скинами, кейсами или азартными играми.

  3. Высок риск блокировки аккаунтов из-за отсутствия юридического подтверждения деятельности.


Действия:

  1. Клоакинг:

  • Для модераторов создали "белый" сайт, рекламирующий блог о видеоиграх с гайдами и обзорами CS:GO.

  • Для реальных пользователей был доступен полноценный коммерческий сайт с кейсами и возможностью открытия скинов.

  1. Поиск альтернативных платформ:

  • Запустили тестовые кампании в Google Ads, однако основной упор сделали на других платформах, таких как TikTok Ads и Telegram, где модерация менее строга.

  1. Маскировка запросов:

  • Использовали менее очевидные ключевые слова, например: "подарочные кейсы для геймеров", "сюрпризы для любителей CS".

  • Избегали упоминаний CS:GO в текстах объявлений и использовали сокращения или альтернативные термины.

  1. Сегментация аудитории:

  • Таргетинг на геймеров, в том числе аудиторию в возрасте 18–30 лет, интересующихся видеоиграми и стриминговыми платформами (Twitch, YouTube).

  1. Ротация аккаунтов:

  • Использовали новые аккаунты каждые 2–3 недели во избежание перманентных блокировок.


Результаты:

  • CTR: средний показатель – 5,8%, поскольку кампании ориентированы на узкую целевую аудиторию.

  • Средняя прибыль: с каждого вложенного доллара получали $4,5 прибыли.

  • Достигли стабильного потока посетителей в размере 10 тыс. в месяц с комбинированных платформ.


Выводы:

Реклама в серой тематике, такой как кейсы CS:GO, требует нестандартного подхода к текстам объявлений, дизайну сайтов и использованию альтернативных рекламных платформ. Обход модерации и технические методы, такие как клоакинг, являются ключевыми элементами успешной кампании.

https://www.up-np.com/portfolio/case-studies-contextual-advertising/cs-go-cases-for-sale