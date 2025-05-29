Контекстная реклама: для продажи кейсов CS:GO (серый сегмент)
Контекстная реклама для продажи кейсов CS:GO (серый сегмент)
О проекте:
Сайт для продажи и открытия кейсов со скинами для игры Counter-Strike: Global Offensive. Тематика попадает под регулирование из-за сходства с азартными играми, что значительно усложняет запуск контекстной рекламы.
Проблематика:
Google Ads запрещает рекламу азартных игр без лицензий.
Алгоритмы модерации легко обнаруживают ключевые слова, связанные со скинами, кейсами или азартными играми.
Высок риск блокировки аккаунтов из-за отсутствия юридического подтверждения деятельности.
Действия:
Клоакинг:
Для модераторов создали "белый" сайт, рекламирующий блог о видеоиграх с гайдами и обзорами CS:GO.
Для реальных пользователей был доступен полноценный коммерческий сайт с кейсами и возможностью открытия скинов.
Поиск альтернативных платформ:
Запустили тестовые кампании в Google Ads, однако основной упор сделали на других платформах, таких как TikTok Ads и Telegram, где модерация менее строга.
Маскировка запросов:
Использовали менее очевидные ключевые слова, например: "подарочные кейсы для геймеров", "сюрпризы для любителей CS".
Избегали упоминаний CS:GO в текстах объявлений и использовали сокращения или альтернативные термины.
Сегментация аудитории:
Таргетинг на геймеров, в том числе аудиторию в возрасте 18–30 лет, интересующихся видеоиграми и стриминговыми платформами (Twitch, YouTube).
Ротация аккаунтов:
Использовали новые аккаунты каждые 2–3 недели во избежание перманентных блокировок.
Результаты:
CTR: средний показатель – 5,8%, поскольку кампании ориентированы на узкую целевую аудиторию.
Средняя прибыль: с каждого вложенного доллара получали $4,5 прибыли.
Достигли стабильного потока посетителей в размере 10 тыс. в месяц с комбинированных платформ.
Выводы:
Реклама в серой тематике, такой как кейсы CS:GO, требует нестандартного подхода к текстам объявлений, дизайну сайтов и использованию альтернативных рекламных платформ. Обход модерации и технические методы, такие как клоакинг, являются ключевыми элементами успешной кампании.
https://www.up-np.com/portfolio/case-studies-contextual-advertising/cs-go-cases-for-sale