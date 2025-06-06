Контекстная реклама для продажи кейсов CS:GO (серый сегмент)



О проекте:

Сайт для продажи и открытия кейсов со скинами для игры Counter-Strike: Global Offensive. Тематика попадает под регулирование из-за сходства с азартными играми, что значительно усложняет запуск контекстной рекламы.



Проблематика:

Google Ads запрещает рекламу азартных игр без лицензий. Алгоритмы модерации легко обнаруживают ключевые слова, связанные со скинами, кейсами или азартными играми. Высок риск блокировки аккаунтов из-за отсутствия юридического подтверждения деятельности.



Действия:

Клоакинг:

Для модераторов создали "белый" сайт, рекламирующий блог о видеоиграх с гайдами и обзорами CS:GO.

Для реальных пользователей был доступен полноценный коммерческий сайт с кейсами и возможностью открытия скинов.

Поиск альтернативных платформ:

Запустили тестовые кампании в Google Ads, однако основной упор сделали на других платформах, таких как TikTok Ads и Telegram, где модерация менее строга.

Маскировка запросов:

Использовали менее очевидные ключевые слова, например: "подарочные кейсы для геймеров", "сюрпризы для любителей CS".

Избегали упоминаний CS:GO в текстах объявлений и использовали сокращения или альтернативные термины.

Сегментация аудитории:

Таргетинг на геймеров, в том числе аудиторию в возрасте 18–30 лет, интересующихся видеоиграми и стриминговыми платформами (Twitch, YouTube).

Ротация аккаунтов:

Использовали новые аккаунты каждые 2–3 недели во избежание перманентных блокировок.



Результаты:

CTR: средний показатель – 5,8%, поскольку кампании ориентированы на узкую целевую аудиторию.

Средняя прибыль: с каждого вложенного доллара получали $4,5 прибыли.

Достигли стабильного потока посетителей в размере 10 тыс. в месяц с комбинированных платформ.



Выводы:

Реклама в серой тематике, такой как кейсы CS:GO, требует нестандартного подхода к текстам объявлений, дизайну сайтов и использованию альтернативных рекламных платформ. Обход модерации и технические методы, такие как клоакинг, являются ключевыми элементами успешной кампании.



https://www.up-np.com/portfolio/case-studies-contextual-advertising/cs-go-cases-for-sale