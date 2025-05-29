Контекстная реклама для продажи лекарств (серый сегмент)



О проекте:

Интернет-магазин, продающий медицинские препараты, в том числе рецептурное лекарство, без обязательного требования предоставлять рецепт. Основная цель – обеспечить стабильный поток клиентов по поисковым запросам, при этом обойти ограничение рекламных политик Google Ads.



Проблематика:

Лекарство представляет собой категорию, подлежащую строгой регуляции в контекстной рекламе. Google Ads требует подтверждения сертификаций и лицензий и запрещает рекламу определенных видов препаратов. Частые отказы в модерации объявлений из-за несоответствия политикам.



Действия:

1. Клоакинг:

Создали 2 версии сайта: одна для модераторов, которая выглядит как информативный блог о здоровье, и вторая для реальных клиентов с товарами и функцией заказа.

Настроили динамический редирект: модераторы Google видят "белый" сайт, а клиенты - коммерческую страницу.

Работа с креативами:

Тексты объявлений адаптировали к политикам Google: избегали слов типа "продажа", "доставка лекарств", заменяя их на "консультации" или "информация о препаратах".

Изображение нейтрального характера (без изображения таблеток или блистеров).

Геотаргетинг:

Реклама была настроена на страны с менее строгими политиками медицинской рекламы (за пределами США и ЕС).

В Украине, например, правила несколько более лояльны, что позволило запустить тестовые кампании.

Ротация аккаунтов:

Использовали несколько аккаунтов Google Ads во избежание блокировок.

В случае бана одного аккаунта переходили на другой с подготовленными кампаниями.



Результаты:

CTR: средний показатель – 4,5%, поскольку объявления были максимально релевантны для аудитории.

ROI: с каждого вложенного доллара получали $3,2 прибыли.

Ежемесячный трафик: около 15 тыс. посетителей из поисковиков.

Сложность клоакинга и контроль модерационных проверок требовали постоянного мониторинга, однако это позволило стабильно удерживать активную рекламу.



Выводы:

Контекстная реклама в серой тематике, такой как продажа лекарства, требует постоянной работы с обходом алгоритмов модерации, технических решений (клоакинг, ротация аккаунтов) и адаптации рекламных материалов.



https://www.up-np.com/portfolio/case-studies-contextual-advertising/selling-medicines