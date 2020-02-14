Контекстная реклама Google Ads - (Стройматериалы)

Задача привести на лендинги компании потенциальных клиентов с поисковой рекламы Google Ads. Сегмент - стройматериалы (бетон, кирпич). В среднем чеки от 2000 уе

Собрал семантику, разработал структуру кабинета (кампании/группы/объявления), настроил цели и запланировал рекламные бюджеты на пол года.

Результат:

Готовый кабинет с настроенными и оптимизированными рекламными кампаниями.

К-во заявок - от 4 до 8-ми в раб. день

Стоимость заявки - в среднем 104 грн (4 у.е.)