Контекстная реклама Google Ads - (Стройматериалы)
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4 года назад
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Задача привести на лендинги компании потенциальных клиентов с поисковой рекламы Google Ads. Сегмент - стройматериалы (бетон, кирпич). В среднем чеки от 2000 уе
Собрал семантику, разработал структуру кабинета (кампании/группы/объявления), настроил цели и запланировал рекламные бюджеты на пол года.
Результат:
Готовый кабинет с настроенными и оптимизированными рекламными кампаниями.
К-во заявок - от 4 до 8-ми в раб. день
Стоимость заявки - в среднем 104 грн (4 у.е.)