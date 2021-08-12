Контекстная реклама, маркетплейсы.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассчитаю оптимальную ставку и бюджет, соберу семантику и напишу релевантные объявления, проведу анализ действующей кампании, владею инструментами оптимизации кампаний, работаю с метрикой и аналитикой, настраиваю ремаркетинг/ретаргетинг.
Работаю с отзывами на маркетплейсах. Выведу карточку товара на верхние позиции.
Портфолио.docx
18 МБ