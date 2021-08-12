Контекстная реклама, маркетплейсы.

Добавлена
2 года назад
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Рассчитаю оптимальную ставку и бюджет, соберу семантику и напишу релевантные объявления, проведу анализ действующей кампании, владею инструментами оптимизации кампаний, работаю с метрикой и аналитикой, настраиваю ремаркетинг/ретаргетинг.

Работаю с отзывами на маркетплейсах. Выведу карточку товара на верхние позиции.

Портфолио.docx
18 МБ