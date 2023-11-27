Контекстная реклама в Яндекс директ компании грузоперевозок по России

Бюджет заказчика на рекламу - 29 тыс руб в неделю.



Из 55 тыс показов объявлений число кликов по объявлению - 1720, CTR (кликабельность) - 3,13%, из них заказов (CR) 12,3% - отличный показатель.



Средняя цена клика (CPC)— 37 руб. Это сумма, которую платит рекламодатель контекстной системе за клик по объявлению, сделанный пользователем.



Релевантная заявка на расчёт стоимости в результате рекламной кампании обошлась в 306 руб.



Данные клиенты приносят от 100000 до 1 млн руб. Это физ. лица и крупные юр. лица.



Клиент ранее работал с другим рекламным агентством, но не было большого числа заявок.



С момента запуска рекламной кампании количество обращений пользователей, заявок и продаж существенно возросло.