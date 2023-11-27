Контекстная реклама в Яндекс директ компании грузоперевозок по России
Контекстная реклама
Добавленанет просмотров
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет заказчика на рекламу - 29 тыс руб в неделю.
Из 55 тыс показов объявлений число кликов по объявлению - 1720, CTR (кликабельность) - 3,13%, из них заказов (CR) 12,3% - отличный показатель.
Средняя цена клика (CPC)— 37 руб. Это сумма, которую платит рекламодатель контекстной системе за клик по объявлению, сделанный пользователем.
Релевантная заявка на расчёт стоимости в результате рекламной кампании обошлась в 306 руб.
Данные клиенты приносят от 100000 до 1 млн руб. Это физ. лица и крупные юр. лица.
Клиент ранее работал с другим рекламным агентством, но не было большого числа заявок.
С момента запуска рекламной кампании количество обращений пользователей, заявок и продаж существенно возросло.