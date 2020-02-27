Контекстной рекламе для бюро переводов

К нам обратилась владелец бюро переводов с работающей контекстной рекламой с главной жалобой на небольшое количество заявок в Киеве. Мы сделали аудит кампаний.

В начале аудита аккаунта сразу было замечено отсутствие конверсий в аккаунте и вообще аналитики на сайте. Без системы Google Analytics невозможно оптимизировать кампании. Поэтому, в первую очередь сделали:

установили аналитику

настроили микро и макро цели (отслеживание заявок и звонков через сайт)

связали аккаунты Google Ads и Google рекламы

импортировали конверсии в аккаунт Google Ads

настроили списки ремаркетингаОсновная проблема отсутствия заявок - это нецелевое использование бюджета.

1. Деньги тратились на нецелевые запросы. Например, по кампании ПЕРЕВОД - Киев по статистике за последние 30 дней почти весь бюджет был израсходован на нецелевые запросы (переводчик англо русский и тд, тоесть пользователи искали онлайн сервис по переводу слов, а не услуги Бюро Переводов)прикреплена картинка к документу

То же самое по кампании Апостиль - деньги тратились на информационные (нецелевые) запросы

прикреплена картинка к документу

2. Устройства. В кампаниях весь бюджет израсходован на мобильных устройствах.Были скорректированы ставки, снижены по мобильным и планшетам

3. Назначение ставок. В кампаниях использовалась некорректная стратегия назначения ставок (макс кол. кликов). Было настроено отслеживание конверсий и использование управление ставками вручную на первых этапах.

4. Структура кампаний. В кампаниях были добавлены не те слова, что нужно. Ключевых слов очень мало. Использовался некорректный тип соответствия ключевых слов.

Для бюро переводов была предложена другая структура групп объявлений, пример по кампании Бюро переводов:

Бюро переводов Киев

Бюро переводов

Бюро переводов + язык

Бюро переводов + район Киева

Бюро переводов + станция метро Киева

Перевод услуги

Перевод Киев

Перевод срочно

Переводчик услуги

Переводчик Киев

Агентство переводов

Центр переводов

Аналогично были сегментированы и другие кампании в аккаунте.

Результаты оптимизации рекламы:

прикреплена картинка к документу

Коэффициент конверсии (соотношение количества конверсий к кликам) был увеличен с 2,28% до 6,15%.

прикреплена картинка к документу

Стоимость 1 конверсии была уменьшина с 286 до 197 грн.