Курсы дизайна

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Добавлена
2 месяца назад
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О компании

Школа дизайна в Минске, предлагающая своим студентам 3 направления в дизайне: графический, веб и моушн

Цель проекта

  • Получить заявки на курс с максимальной стоимость клиента – 15$

Процесс выполнения

  1. Анализ конкурентов и сбор необходимой информации для запуска

  2. Сбор семантического ядра

  3. Формирование тестовой части объявлений (заголовок, описание, быстрые ссылки, уточнения)

  4. Создание и запуск рекламной кампании. Уточнения по целям, бюджетам, регионам и другим параметрам, которые будут определять показы рекламы.