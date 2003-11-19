Курсы дизайна
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Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании
Школа дизайна в Минске, предлагающая своим студентам 3 направления в дизайне: графический, веб и моушнЦель проекта
Получить заявки на курс с максимальной стоимость клиента – 15$
Анализ конкурентов и сбор необходимой информации для запуска
Сбор семантического ядра
Формирование тестовой части объявлений (заголовок, описание, быстрые ссылки, уточнения)
Создание и запуск рекламной кампании. Уточнения по целям, бюджетам, регионам и другим параметрам, которые будут определять показы рекламы.