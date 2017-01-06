Магазин брендовых кед. ROI - 1400%

А это - собственный бизнес. Могу написать миллиард слов, но вот один основной показатель - стоимость конверсии для товара-локомотива в разные месяцы колебалась от 105 до 194 р. В последние месяцы она не выше 150 р. ROI = 1400% В сезон (март-апрель) планируем с коллегами заработать по 1.000.000 на каждого.

Для новинки - зимних кед - стоимость конверсии сейчас выше 600 р., это связано с особенностями ассортимента. Собственно, это и стало основной причиной таких больших цифр в колонке стоимости конверсий.