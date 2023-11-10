Магазин моторных масел

Задача:

Повышение узнаваемости бренда и снижение цены за клик.

Результат:

400% больше кликов

413.21% больше показов

66.67% ниже CPC

Благодаря оптимизации аккаунта удалось значительно повысить узнаваемость бренда. Количество показов и кликов существенно возросло, что свидетельствует о более высоком интересе и привлекательности рекламного контента. При этом снижение стоимости клика способствует оптимизации рекламного бюджета и эффективному использованию маркетинговых ресурсов. Эти результаты способствуют укреплению позиции бренда на рынке и могут привести к увеличению количества продаж и общей выручки от продажи моторных масел.