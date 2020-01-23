Наши успешные кейсы контекстной рекламы

Мы небольшая команда, но помимо контекстной рекламы мы предоставляем широкий спектр услуг:

АНАЛИТИКА – настройка систем аналитики, создание аналитических дашбортов.

ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА – настройка рекламных кампаний в социальных сетях: Facebook, Instagram, TikTok, ВКонтакте и другие.

SEO – поисковое продвижение в системах Яндекс и Google.

LANDING PAGES – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.

КОНСАЛТИНГ – Создание посадочных страниц для вашего бизнеса.

Вы можете ознакомится с нашей презентацией, там больше информации о наших возможностях и кейсах (мы работаем с такими брендами, как DPD, NewBalance, VIGTrans и многие другие): https://yadi.sk/i/-yn7xptydW1pCw