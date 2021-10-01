Настройка и ведение кампаний в Яндекс (юридические

Настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ для компании, оказывающей юридические услуги (семейные споры, трудовые споры, земельные споры, защита прав потребителей и др.) в г. Пермь.

За период с 1 марта 2021 г. по 14 сентября 2021 г. привел в компанию 263 заявки, 142 звонка от новых клиентов. Снизил стоимость заявки с 3250 руб. до 1129 руб.