Настройка и Запуск 2-х реклам в Яндекс.Директ

1. Клиент - автосервис - https://finikorspb.ru/

2. Поиск - Ниша - Антикоррозийная обработка

3. РСЯ - Ниша - Шумоизоляция

Ход работы:

1. Проведение анализа рынка конкурентов по двум нишам - Антикор, Шумка

2. Сбор семантики по двум нишам - самые горячие ключевые запросы (через сервис WordStat)

3. Примерный подсчёт рекламного бюджета через "Прогноз бюджета" в ЯД

4. Создание РК на Поиске в ЯД для ниши Антикор.

5. Создание РК в РСЯ в ЯД для ниши Шумка.

6. Создание разных объявлений с различными заголовками, с различными текстами объявлений, с различными фотографиями (Работа в сервисе Adpump, в приложении Директ Коммандер)

7. Выставлен дневной бюджет и ставки за клик по обеими РК

8. Настроена геолокация по обеим РК на уровне Групп объявлений - конкретные районы Санкт-Петербурга.

9. Допуск до счётчика-метрики клиентом на был предоставлен, соответственно, цели в Яндекс Метрике не были созданы, но в рекламном кабинете клиента были изначально настроены Конверсии в ЯД с заранее полученным доступом до счётчика в Яндекс-Бизнес.

10. Запуск обеих РК

11. Оптимизация РК - сбор запрещённых площадок - РСЯ, увеличение радиуса показа РК, чуть увеличены ставки за клик, внесение изменений в РК, т.к. параллельно с запуском обеих реклам проходили изменения в настройке работы сайта.