Настройка рекламной компании в Яндекс Директ

Добрый день!Я предлагаю использовать наш сервис для информирования Ваших клиентов через создание рекламной компании в Яндекс Директ Плюсы при работе с сервисом:- У нас нет пакетных предложений- Нет процента от рекламного бюждета - Настройка рекламы по максимуму - Бесплатное ведение 2 недели Надеюсь, что мое предложение будет для вас интересным, в плане сервиса и ценовой политики.Заранее благодарен за ответ.Наш сайт: samodelkinstudio.ru

С уважением, ДмитрийОбласть прикрепленных файлов