Настройка, ведение в Google Ads (юридич. услуги)

Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Ads для компании, оказывающей юридические услуги (семейные споры, трудовые споры, земельные споры, защита прав потребителей и др.) в г. Пермь.

За период с 1 декабря 2020 г. по 14 сентября 2021 г. привел в компанию 327 заявок, 242 звонка от новых клиентов. Снизил стоимость заявки с 2625 руб. до 708 руб.