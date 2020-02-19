Настрою Рекламу РСЯ , которая работает в комплексе «под ключ».Привлечение целевых клиентов в любой бизнесРекомендации по сайту для максимальной конверсииРаботаю четко в соответствии с правилами ЯндексаСогласовываю все действия с заказчиком и составляю отчет В настройку Рекламной кампании РСЯ входит:1) Создание рекламного кабинета2)Аудит и Анализ конкурентов 3) Сбор ключевых слов (не только вордстат)4) Подбор минус слов (снижает расход средств на рекламу засчет отключения не целевого трафика)5) Формирование УТП6) Создание и настройка продающих объявлений (увеличениепродаж на %)7)Выставление и корректировка ставок8) Количество ключевых слов неограниченно (остается наусмотрение специалиста, большее предпочтение отдается теплым и горячим ключевым

словам)9) Настройка UTM меток (помогает отслеживать рекламу сразных источников)10) A/B - тестирование объявлений из 5-10 различныхвариантов на каждое ключевое слово Стоимость указана минимальная. Срок выполнения до 5 рабочихдней. Точное время и стоимость настройки контекстной рекламы устанавливаются в

процессе анализа вашего бизнеса.