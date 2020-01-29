Настрою цепляющий Яндекс Директ.

Добрый день! Меня зовут Наталья, настрою Яндекс Директ под ключ!

Реклама - это то чем я живу, если вы ищите человека с положительной отдачей в работе, Вам ко мне!

Я заинтересована в создании эффективной рекламной кампании для Вашего продукта, так как от этого зависит моя репутация и развитие себя как специалиста.

Если Вас заинтересовало мое предложение-пишите. Буду рада сотрудничеству.

Я отбираю минус-слова, только в ручную, заголовки пишу только релевантные ( 1 ключ= 1 объявление).

Ваше объявление будет качественным, со всеми настройками и дополнениями (быстрые ссылки,виртуальные визитки...)

А так же, если вы хотите что бы реклама работала на Вас, долго и с отдачей, закажите ведение РК. В мире все так быстро меняется, это есть не исключением и для рекламы...

Только честная кропотливая, ручная работа, не пишу общих объявлений, не добавляю лишние микро-ключи, для повышения стоимости работы.

Пакую большие/объемные, рекламные кампании в несколько этапов (после анализа, сайта обсуждаем этапы) поочередно.

Пишите обсудим нюансы, буду рада сотрудничеству.