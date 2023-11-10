Недвижимость
Контекстная реклама
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Задача:
Достичь KPI по количеству лидов и установленной стоимости CPL (цена за один лид) для рекламной кампании.
Результат:
930 Лиды с форм
50 Звонков
CPL 350 грн.
Достигнуто KPI по количеству лидов и стоимости CPL. Благодаря контекстной рекламе Google удалось привлечь 930 потенциальных клиентов через заполнение форм, а также получить 50 целевых звонков. При этом стоимость лида равнялась 350 грн, что способствует более эффективному использованию рекламного бюджета и увеличению рентабельности маркетинговых инвестиций.