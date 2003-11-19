Продажа электротехники

Контекстная реклама
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

О компании

Интернет магазин продающий электротехнику в ценовом сегменте до 500 руб

Цель проекта

  • Увеличить количество продаж на сайте за 1 месяц

Решение

  1. Создание аккаунта в Яндекс.Директ и заполнение необходимых данных о компании.

  2. Подключение инструмента Яндекс Метрики для отслеживания поведения пользователей и создание конверсионных действий

  3. Анализ конкурентов и сбор необходимой информации для запусков рекламной кампании

  4. Сбор семантического ядра

  5. Создание рекламной кампании с настройкой по таргетированным и демографическим параметрам

  6. Создание объявлений, которые будут привлекать внимание потенциальных клиентов.

? коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) составил ~ 2273,49 %