Продажа электротехники
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Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании
Интернет магазин продающий электротехнику в ценовом сегменте до 500 руб
Цель проекта
Увеличить количество продаж на сайте за 1 месяц
Решение
Создание аккаунта в Яндекс.Директ и заполнение необходимых данных о компании.
Подключение инструмента Яндекс Метрики для отслеживания поведения пользователей и создание конверсионных действий
Анализ конкурентов и сбор необходимой информации для запусков рекламной кампании
Сбор семантического ядра
Создание рекламной кампании с настройкой по таргетированным и демографическим параметрам
Создание объявлений, которые будут привлекать внимание потенциальных клиентов.
? коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) составил ~ 2273,49 %