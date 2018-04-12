Продажа первичной недвижимости в Санкт-Петербурге. Сейчас запущено более 30 сайтов, которые находятся на обслуживании. В настройку рекламных кампаний входило: Поисковая реклама, Контекстно-медийная сеть, Ремаркетинг - Google AdWords;

Поисковая реклама, Рекламная сеть Яндекс, Ремаркетинг - Yandex Direct