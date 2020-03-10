Продвижение мероприятия Ярмарка вакансий для компаний-участников и соискателей.

Каналы, которые использовались:

поисковая контекстная реклама Google

баннерная реклама Google

таргетированная реклама в Facebook

таргетированная реклама в Instagram

email-рассылки на базу лидов

посты в специализированных Telegram-каналах и Facebook-сообществах

Цель РК:

1) привлечь ЛПР компаний, которые готовы стать спонсорами и участниками, получить их данные с помощью формы обратной связи

2) оповестить студентов/выпускников ВУЗов о данном мероприятии, рассказать о бонусах и преимуществах.

Наряду с настройкой и ведением контекстной рекламы была также настроена аналитика Google Analytics, с помощью которой отслеживалась эффективность РК.

Результаты:

1) рост кол-ва регистраций компаний-участников в 3 раза по сравнению с прошлым периодом (задействовалась только органика и email-рассылки)

2) рост кол-ва привлеченнных студентов на 189% по сравнению с прошлым периодом (раздача листовок в ВУЗах)