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Продвижение мероприятия Ярмарка вакансий для компаний-участников и соискателей.
Каналы, которые использовались:
- поисковая контекстная реклама Google
- баннерная реклама Google
- таргетированная реклама в Facebook
- таргетированная реклама в Instagram
- email-рассылки на базу лидов
- посты в специализированных Telegram-каналах и Facebook-сообществах
1) привлечь ЛПР компаний, которые готовы стать спонсорами и участниками, получить их данные с помощью формы обратной связи
2) оповестить студентов/выпускников ВУЗов о данном мероприятии, рассказать о бонусах и преимуществах.
Наряду с настройкой и ведением контекстной рекламы была также настроена аналитика Google Analytics, с помощью которой отслеживалась эффективность РК.
Результаты:
1) рост кол-ва регистраций компаний-участников в 3 раза по сравнению с прошлым периодом (задействовалась только органика и email-рассылки)
2) рост кол-ва привлеченнных студентов на 189% по сравнению с прошлым периодом (раздача листовок в ВУЗах)