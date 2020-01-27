Продвижение сайта. Очки виртуальной реальности

Добавлена
4 года назад
48 просмотров
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Было:

  • Средняя стоимость клика - 6,33 грн.
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  • Средняя стоимость конверсии - 198,22 грн.

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  • Средняя стоимость клика - 2,26 грн.
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