Продвижение сайта. Продажа футбольной атрибутики

Добавлена
4 года назад
65 просмотров
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Было:

  • Средняя стоимость клика - 12,29 грн.
  • CTR - 1,29 %
  • Конверсии - 13
  • Средняя стоимость конверсии - 791,12 грн.

Стало: 

  • Средняя стоимость клика - 3,00 грн.
  • CTR - 4,32 %
  • Конверсии - 29
  • Средняя стоимость конверсии - 582,12 грн.