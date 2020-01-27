Продвижение сайта. Продажа канцелярии

Добавлена
4 года назад
56 просмотров
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Результат продвижения за 2 месяца:

Было:

  • Средняя стоимость клика - 4,68 грн.
  • CTR - 1,11 %
  • Конверсии - 110,68
  • Средняя стоимость конверсии - 15,51 грн.

Стало: 

  • Средняя стоимость клика - 2,73 грн.
  • CTR - 1,22 %
  • Конверсии - 545,85
  • Средняя стоимость конверсии - 15,51 грн.