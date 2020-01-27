Продвижение сайта. Продажа канцелярии

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Результат продвижения за 2 месяца:
Было:
- Средняя стоимость клика - 4,68 грн.
- CTR - 1,11 %
- Конверсии - 110,68
- Средняя стоимость конверсии - 15,51 грн.
Стало:
- Средняя стоимость клика - 2,73 грн.
- CTR - 1,22 %
- Конверсии - 545,85
- Средняя стоимость конверсии - 15,51 грн.