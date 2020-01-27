Продвижение сайта. Продажа одежды новорожденным
Добавлена77 просмотров
4 года назад
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Было:
- Средняя стоимость клика - 32,18 грн.
- CTR - 5,82 %
- Конверсии - 15
- Средняя стоимость конверсии - 465,61 грн.
Стало:
- Средняя стоимость клика - 3,91 грн.
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- Конверсии - 98
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