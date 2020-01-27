Продвижение сайта. Продажа одежды новорожденным

Добавлена
4 года назад
77 просмотров
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Было:

  • Средняя стоимость клика - 32,18 грн.
  • CTR - 5,82 %
  • Конверсии - 15
  • Средняя стоимость конверсии - 465,61 грн.

Стало: 

  • Средняя стоимость клика - 3,91 грн.
  • CTR - 9,87 %
  • Конверсии - 98
  • Средняя стоимость конверсии - 91,44 грн.