Продвижение сервиса ремонта компьютеров и гаджетов
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4 года назад
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В этом проекте был создан сайт на движке Wordpress (http://itisremont.ru.xsph.ru/) и настроена реклама на поиске в Яндекс.Директ.
В итоге заявки у клиента сразу пошли и CTR составил 7%.
Показатели, конечно, можно и нужно было улучшать в результате проведения аналитики и последующей оптимизации, но клиент куда-то пропал из-за своих личных проблем.