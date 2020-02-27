Продвижение сервиса ремонта компьютеров и гаджетов

В этом проекте был создан сайт на движке Wordpress (http://itisremont.ru.xsph.ru/) и настроена реклама на поиске в Яндекс.Директ.

В итоге заявки у клиента сразу пошли и CTR составил 7%.

Показатели, конечно, можно и нужно было улучшать в результате проведения аналитики и последующей оптимизации, но клиент куда-то пропал из-за своих личных проблем.