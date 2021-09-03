Профессиональная настройка контекстной рекламы

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Профессионально настраиваю контекстную рекламу с 2019 года

Яндекс.Директ

От 1 000р.

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Помогаю развивать бизнесы моих клиентов.

Был опыт и в товары и услуги и сложные проекты; от скупки до проведения мероприятий; от мебели до промышленного оборудования.

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Разрабатываю новые и исправляю старые рекламные кампании. Как обычно нахожу старые компании в который реклама очень старая и не оптимизирована, провожу Аудит на выгодных условиях.

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Цель моей работы чтобы ваш бизнес, услуги - зацвели в клиентской базе..

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От вас требуется только пару данных для составления визитки, адрес сайта, емейл подробней по телефону или в смс.

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Пойми у меня лучше чем в агентстве!

▬ Не надо долго ждать

▬ Низкая цена

▬ Работа на результат, а не на (вживлении своего кармана)

▬ Полный Аудит моей работы

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А главное если вы молодая компания или начинающий предприниматель, у вас стартап ▬ Настройка и ведение в течении недели БЕСПЛАТНО!

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Предоплата - не моё, мне нужен результат! Хотите качественную настройку рекламу? Звоните и рекомендуйте друзьям!

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