Профессиональная настройка контекстной рекламы
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"Начинающий в бизнесе? читай 6 ПУНКТ!"Профессионально настраиваю контекстную рекламу с 2019 года
Яндекс.Директ
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Помогаю развивать бизнесы моих клиентов.
Был опыт и в товары и услуги и сложные проекты; от скупки до проведения мероприятий; от мебели до промышленного оборудования.
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Разрабатываю новые и исправляю старые рекламные кампании. Как обычно нахожу старые компании в который реклама очень старая и не оптимизирована, провожу Аудит на выгодных условиях.
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Цель моей работы чтобы ваш бизнес, услуги - зацвели в клиентской базе..
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От вас требуется только пару данных для составления визитки, адрес сайта, емейл подробней по телефону или в смс.
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