Производство и установка натяжных потолков г.Муром

Сегмент: Производство и установка натяжных потолковГЕО: Муром.Бюджет: 9500 руб. за месяцСрок реализации: 90 днейЗа 1 месяцпромышленной эксплуатации:

Получено кликов: 1071Получено конверсий: 37Из них на основном сайте:Прохождение квиза 6 Отправка формы на бесплатныйзамер 1Оформление заявки со скидкой 10%для пенсионеров 2Оформление скидки 15 % 2Набор номера 1На турбо-странице:Отправка заявки из формы 1Нажатие на телефон 13Остальные конверсии пришлись навход в соц сети клиента, нажатие вайбера, кнопок меню и т.п. Это стандартные

цели счетчика турбо-страниц. Итого 26 полноценных лидов.Стоимость клика: 8,90 Цена конверсии: 257,58Цена лида: 365,88При настройке РК былиприменены настройки по полигону 10 км. Вокруг адреса клиента, фактически это

весь Муром.