Производство и установка пластиковых о в г. Муром

Сайт Производство и установка пластиковых оконГЕО: Муром.Бюджет: 20000 руб. за месяцСрок реализации: 90 днейЗа 1 месяц промышленной эксплуатации:Получено кликов: 3624Получено конверсий: 85Из них на основном сайте:Прохождение квиза 8 Отправка формы на бесплатныйзамер 1Оформление заявки со скидкой 10%для пенсионеров 1Оформление скидки на несколькоокон 1Набор номера 4На турбо-странице:Отправка заявки из формы 4Нажатие на телефон 27Остальные конверсии пришлись навход в соц сети клиента, нажатие вайбера и т.п. Итого 46 полноценных лидов.Стоимость клика: 5,52 Цена конверсии: 235,43Цена лида: 434,78