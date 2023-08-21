Реклама Таргетолог SMM Маркетолог
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шукаєш інтернет-маргетолога для свого бізнеса? Хочеш збільшити кількість продажів свого продукту?
Привіт! Мене звати Нікіта, я таргетолог з досвідом більше 3 років. Працюю з багатьма нішами. Мої кейси ви знайдете в моєму Інстаграмі, або пишіть мені особисто. Зроблю твій бізнес прибутковим!
Мої послуги:
- Консультація;
- Аналіз вашого бізнесу/акаунту, аналіз конкурентів;
- Створення рекламної стратегії на 30 днів для Facebook і Instagram;
- Прорахунок бюджету;
- Налаштування рекламного кабінета з нуля в Facebook/Instagram;
- Створення рекламного оффера + рекламного креативу;
- Запуск рекламної кампанії;
- Оцінка результатів + постійний аналіз і покращення рекламної кампанії.
Збільш кількість клієнтів завдяки моїй команді!
SMM + Таргет + Предметна зйомка + Відеомонтаж
Одноразові послуги, повне ведення і створення вашого інтернет-магазину.
Виїзд на предметну зйомку, або відео зйомка.
Обробка, консультація та багато всього іншого, щоб покращити ваш бізнес і зробити його прибутковішим.
Підхід до кожного клієнта різний, залежучи від послуги і ніші. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях для уточнення інформації.
Instargam та телеграм: Golub_offi. Або за номером +380638629360