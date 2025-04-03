Реклама в Яндекс поиске и баннеры, набор целевых пописчиков в соц.сети

Работу по настройке рекламы очень люблю, делаю максимально качественно.🥰

Этапы настройки таргетированной рекламы для поиска в Яндекс:

1️⃣ Сбор всех возможных ключевых слов по объекту рекламы.

2️⃣ Минусовка информационных и нецелевых запросов (например, "фото", "бесплатно", нецелевые города.

3️⃣ Группировка оставшихся ключевых фраз по группам, для содания на каждую группу "релевантных" (соответствующих запросу клиента) групп объвлений.

4️⃣ Расчет примерного бюджета на каждую группу объявлений.

5️⃣ Согласование бюджета с клиентом, разработка стратегии показов под любой бюджет.

6️⃣ Создание уникального объявления на каждую группу. С привлекательным текстом, быстрыми ссылками на сайт, с привязкой к Яндекс-картам.

7️⃣ Настройка по территории, возрастным группам и другие настройки.

8️⃣ Подключение и настройка Яндекс-метрики на сайт для аналитики.

9️⃣ Прохождение модерации и запуск рекламы.

Могу делать настройку рекламы на русскоязычную аудиторию в других странах! 🇩🇰 🇹🇷 🇺🇲

Также умею настраивать баннерную рекламу, искать целевых подписчиков (именно тех, кто купит), в соц.сети. Очень хочу попробовать себя в такой рекламе.