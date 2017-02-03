Рекламная кампания Яндекс Директ

Добавлена
7 лет назад
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Задача: Создание и запуск тестовой кампании по тематике "септики для дачи". 

Рекламная кампания была разделена на регионы, а так же отдельно на "поиск", отдельно на РСЯ. За тест добились 118 конверсий с Landing Page. 

На тестовом запуске были использованы ключи по септикам, в районе 4500 ключей.  

В дальнейшем планировалось добавлять по канализации, ЛОС и другие.  

Так же планировалось добавлять ретаргетинг и кампанию в Google Adwords. 