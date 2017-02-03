Рекламная кампания Яндекс Директ

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Создание и запуск тестовой кампании по тематике "септики для дачи".
Рекламная кампания была разделена на регионы, а так же отдельно на "поиск", отдельно на РСЯ. За тест добились 118 конверсий с Landing Page.
На тестовом запуске были использованы ключи по септикам, в районе 4500 ключей.
В дальнейшем планировалось добавлять по канализации, ЛОС и другие.
Так же планировалось добавлять ретаргетинг и кампанию в Google Adwords.