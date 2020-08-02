Ремонт, штукатурка и утепление фасадов, промальп

Сегмент: Ремонт, штукатурка и утепление фасадов домов,промальпГЕО: Муром.Бюджет: 14230 руб. за месяцСрок реализации: 60 днейПолученокликов: 899Получено конверсий: 55Из них на основном сайте:Прохождение квиза 9 Получить скидку «Соседи» 2Скидка 1 этаж 1Набор номера 7На турбо-странице:Отправка заявки из формы 1Нажатие на телефон 1 Но стурбо-страницей была проблема, ее отключали, почти не работала.Остальные конверсии пришлись навход в соц сети клиента, нажатие вайбера, кнопок меню и т.п. Это стандартные

цели счетчика турбо-страниц. Итого 21 полноценных лидов.Стоимость клика: 15,83 Цена конверсии: 258,74Цена лида: 677,61