Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков, оргтехники

Задача: настроить контекстную рекламу.

Бюджет на рекламу: 10 000 рублей в месяц на каждую рекламную систему (Яндекс Директ и Google Adwords).

Регион показа рекламы – Уфа.

Ремонт телефонов - это высококонкурентная ниша. Много как компаний, так и частных мастеров.

Ниша ремонтов техники хороша наличием номенклатурных запросов. Как правило, это всегда самые горячие запросы, т.к. люди, которые вводят конкретную модель, уже готовы оформить заявку. Обычные запросы, вроде «ремонт смартфона», может вводить кто угодно: от ваших конкурентов до просто интересующихся. Именно этой логикой руководствовались, собирая ключевые запросы.

В общей сложности собрали около 510 ключевых фраз. Рассортировали их по кампаниям. Получилось 11 кампаний (Поиск+РСЯ).

После сбора ключевых фраз написали объявления.

В объявлениях указали выгоды и скидку 5%. В быстрых ссылках написали самые популярные услуги – замена дисплея, замена батареи и замена разъема зарядки. Упомянули про бесплатную диагностику — это пользуется спросом у клиентов.

Результаты:

Клиент получает заявки каждый день.

Рекламные кампании были запущены в конце августа, поэтому полная статистика есть только за сентябрь.

На Директе потрачено за сентябрь 10 197,25 руб. Через сайт получено 35 заявок. Цена заявки 291,35 руб.

В Google Ads потрачено за сентябрь 10 811,78 руб. Через сайт получено 70 заявок. Цена заявки 154,45 руб.

В Директе поиск показал себя лучше РСЯ, что вполне разумно в нишах с коротким циклом продажи.

В Google Ads не использовали КМС, поэтому весь бюджет был сфокусирован на поиске. В Директе часть бюджета была израсходована на РСЯ.

Ads дал больше конверсий, чем Директ.

Итого: клиент потратил 21 009,03 руб. и получил 105 заявок.

Цена 1 заявки 200,09 руб.