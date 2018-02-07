РК в Google AdWords "3d камины"

Создание рекламных кампаний по сайту http://3dkamin.ee/ (Эстония)

1. Сбор семантики.

2. Проработка минус-слов согласно специфики товара.

3. Создание поисковых кампаний на двух языках - русском и эстонском.

4. Также разделены кампании по специфике: 1 - общая по каминам, 2 - по электро- и 3д каминам. Т.е. в итоге 4 кампании поисковые.

За довольно короткое время получены очень хорошие результаты по некоторым кампаниям. Показатель CTR - до 21%.

4. Создание контекстно-медийных кампаний на двух языках с тремя группами в каждой: по ключевым, по интересам, ремаркетинг. Пробно подключена группа - по площадкам.