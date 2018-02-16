РК в Google AdWords "Боди Суши" Киев

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Создание рекламных кампаний по сайту https://nyo.com.ua/ - Боди суши в Киеве
1. Сбор семантического ядра.
2. Проработка минус-слов согласно специфики услуг.
3. Создание 2х поисковых кампаний по двум посылам:
* для тех, кто ищет оригинальный подарок для мужчины, сюрприз на мужскую вечеринку;
* для тех, кто ищет именно боди-суши, ниотамори, суши на теле девушки.
Показатель CTR - до 15% (в различные периоды статистических данных).
4. Создание контекстно-медийных кампаний с тем же разделением.