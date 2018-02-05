РК в Google AdWords по сайту tvoi.com.ua

Добавлена
6 лет назад
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Реклама именных подарков, промо-продукции, сувениров с логотипом.

1. Подбор семантического ядра

2. Проработка минус-слов

3. Анализ конкурентов

4. Создание 6-ти поисковых кампаний по направлениям

5. Создание контекстно-медийной рекламы и ремаркетинг.

6. Выявлены наиболее "продуктивные" кампании. Остальные - приостановлены.

Достигнут СТR 12-15%.