РК в Google AdWords по сайту tvoi.com.ua

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реклама именных подарков, промо-продукции, сувениров с логотипом.
1. Подбор семантического ядра
2. Проработка минус-слов
3. Анализ конкурентов
4. Создание 6-ти поисковых кампаний по направлениям
5. Создание контекстно-медийной рекламы и ремаркетинг.
6. Выявлены наиболее "продуктивные" кампании. Остальные - приостановлены.
Достигнут СТR 12-15%.